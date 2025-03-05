- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CAOS: EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF
Der Wechselkurs von CAOS hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.51 bis zu einem Hoch von 89.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAOS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CAOS heute?
Die Aktie von EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) notiert heute bei 89.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 89.56 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von CAOS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CAOS Dividenden?
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF wird derzeit mit 89.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CAOS zu verfolgen.
Wie kaufe ich CAOS-Aktien?
Sie können Aktien von EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) zum aktuellen Kurs von 89.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 89.56 oder 89.86 platziert, während 38 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CAOS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CAOS-Aktien?
Bei einer Investition in EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF müssen die jährliche Spanne 86.50 - 92.07 und der aktuelle Kurs 89.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.34% und 1.75%, bevor sie Orders zu 89.56 oder 89.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CAOS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Alpha Architect Tail Risk ETF?
Der höchste Kurs von Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) im vergangenen Jahr lag bei 92.07. Innerhalb von 86.50 - 92.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 89.56 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Alpha Architect Tail Risk ETF?
Der niedrigste Kurs von Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) im Laufe des Jahres betrug 86.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 89.56 und der Spanne 86.50 - 92.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CAOS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CAOS statt?
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 89.56 und 3.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.56
- Eröffnung
- 89.51
- Bid
- 89.56
- Ask
- 89.86
- Tief
- 89.51
- Hoch
- 89.58
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.34%
- 6-Monatsänderung
- 1.75%
- Jahresänderung
- 3.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8