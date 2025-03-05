クォートセクション
通貨 / CAOS
株に戻る

CAOS: EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF

89.53 USD 0.03 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CAOSの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり89.51の安値と89.58の高値で取引されました。

EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAOS News

よくあるご質問

CAOS株の現在の価格は？

EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFの株価は本日89.53です。-0.03%内で取引され、前日の終値は89.56、取引量は21に達しました。CAOSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFの株は配当を出しますか？

EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFの現在の価格は89.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.50%やUSDにも注目します。CAOSの動きはライブチャートで確認できます。

CAOS株を買う方法は？

EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFの株は現在89.53で購入可能です。注文は通常89.53または89.83付近で行われ、21や0.02%が市場の動きを示します。CAOSの最新情報はライブチャートで確認できます。

CAOS株に投資する方法は？

EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFへの投資では、年間の値幅86.50 - 92.07と現在の89.53を考慮します。注文は多くの場合89.53や89.83で行われる前に、0.30%や1.72%と比較されます。CAOSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Alpha Architect Tail Risk ETFの株の最高値は？

Alpha Architect Tail Risk ETFの過去1年の最高値は92.07でした。86.50 - 92.07内で株価は大きく変動し、89.56と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Alpha Architect Tail Risk ETFの株の最低値は？

Alpha Architect Tail Risk ETF(CAOS)の年間最安値は86.50でした。現在の89.53や86.50 - 92.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CAOSの動きはライブチャートで確認できます。

CAOSの株式分割はいつ行われましたか？

EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.56、3.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
89.51 89.58
1年のレンジ
86.50 92.07
以前の終値
89.56
始値
89.51
買値
89.53
買値
89.83
安値
89.51
高値
89.58
出来高
21
1日の変化
-0.03%
1ヶ月の変化
0.30%
6ヶ月の変化
1.72%
1年の変化
3.50%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8