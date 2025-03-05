- 概要
CAOS: EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOSの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり89.51の安値と89.58の高値で取引されました。
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAOS News
よくあるご質問
CAOS株の現在の価格は？
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFの株価は本日89.53です。-0.03%内で取引され、前日の終値は89.56、取引量は21に達しました。CAOSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFの株は配当を出しますか？
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFの現在の価格は89.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.50%やUSDにも注目します。CAOSの動きはライブチャートで確認できます。
CAOS株を買う方法は？
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFの株は現在89.53で購入可能です。注文は通常89.53または89.83付近で行われ、21や0.02%が市場の動きを示します。CAOSの最新情報はライブチャートで確認できます。
CAOS株に投資する方法は？
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFへの投資では、年間の値幅86.50 - 92.07と現在の89.53を考慮します。注文は多くの場合89.53や89.83で行われる前に、0.30%や1.72%と比較されます。CAOSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Alpha Architect Tail Risk ETFの株の最高値は？
Alpha Architect Tail Risk ETFの過去1年の最高値は92.07でした。86.50 - 92.07内で株価は大きく変動し、89.56と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Alpha Architect Tail Risk ETFの株の最低値は？
Alpha Architect Tail Risk ETF(CAOS)の年間最安値は86.50でした。現在の89.53や86.50 - 92.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CAOSの動きはライブチャートで確認できます。
CAOSの株式分割はいつ行われましたか？
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.56、3.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 89.56
- 始値
- 89.51
- 買値
- 89.53
- 買値
- 89.83
- 安値
- 89.51
- 高値
- 89.58
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- -0.03%
- 1ヶ月の変化
- 0.30%
- 6ヶ月の変化
- 1.72%
- 1年の変化
- 3.50%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8