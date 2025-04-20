CotaçõesSeções
BUCK: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF

23.83 USD 0.03 (0.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BUCK para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.78 e o mais alto foi 23.84.

Veja a dinâmica do par de moedas Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BUCK hoje?

Hoje Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF (BUCK) está avaliado em 23.83. O instrumento é negociado dentro de 0.13%, o fechamento de ontem foi 23.80, e o volume de negociação atingiu 107. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUCK em tempo real.

As ações de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF pagam dividendos?

Atualmente Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF está avaliado em 23.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.44% e USD. Monitore os movimentos de BUCK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BUCK?

Você pode comprar ações de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF (BUCK) pelo preço atual 23.83. Ordens geralmente são executadas perto de 23.83 ou 24.13, enquanto 107 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUCK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BUCK?

Investir em Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF envolve considerar a faixa anual 22.88 - 24.80 e o preço atual 23.83. Muitos comparam 0.34% e -3.48% antes de enviar ordens em 23.83 ou 24.13. Estude as mudanças diárias de preço de BUCK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Simplify Treasury Option Income ETF?

O maior preço de Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) no último ano foi 24.80. As ações oscilaram bastante dentro de 22.88 - 24.80, e a comparação com 23.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Simplify Treasury Option Income ETF?

O menor preço de Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) no ano foi 22.88. A comparação com o preço atual 23.83 e 22.88 - 24.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUCK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUCK?

No passado Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.80 e -3.44% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.78 23.84
Faixa anual
22.88 24.80
Fechamento anterior
23.80
Open
23.78
Bid
23.83
Ask
24.13
Low
23.78
High
23.84
Volume
107
Mudança diária
0.13%
Mudança mensal
0.34%
Mudança de 6 meses
-3.48%
Mudança anual
-3.44%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8