BUCK: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF
A taxa do BUCK para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.78 e o mais alto foi 23.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUCK hoje?
Hoje Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF (BUCK) está avaliado em 23.83. O instrumento é negociado dentro de 0.13%, o fechamento de ontem foi 23.80, e o volume de negociação atingiu 107. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUCK em tempo real.
As ações de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF está avaliado em 23.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.44% e USD. Monitore os movimentos de BUCK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUCK?
Você pode comprar ações de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF (BUCK) pelo preço atual 23.83. Ordens geralmente são executadas perto de 23.83 ou 24.13, enquanto 107 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUCK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUCK?
Investir em Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF envolve considerar a faixa anual 22.88 - 24.80 e o preço atual 23.83. Muitos comparam 0.34% e -3.48% antes de enviar ordens em 23.83 ou 24.13. Estude as mudanças diárias de preço de BUCK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Simplify Treasury Option Income ETF?
O maior preço de Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) no último ano foi 24.80. As ações oscilaram bastante dentro de 22.88 - 24.80, e a comparação com 23.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Simplify Treasury Option Income ETF?
O menor preço de Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) no ano foi 22.88. A comparação com o preço atual 23.83 e 22.88 - 24.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUCK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUCK?
No passado Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.80 e -3.44% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.80
- Open
- 23.78
- Bid
- 23.83
- Ask
- 24.13
- Low
- 23.78
- High
- 23.84
- Volume
- 107
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- 0.34%
- Mudança de 6 meses
- -3.48%
- Mudança anual
- -3.44%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8