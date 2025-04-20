- Aperçu
BUCK: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF
Le taux de change de BUCK a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.77 et à un maximum de 23.83.
Suivez la dynamique Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUCK Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUCK aujourd'hui ?
L'action Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF est cotée à 23.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.13%, a clôturé hier à 23.77 et son volume d'échange a atteint 162. Le graphique en temps réel du cours de BUCK présente ces mises à jour.
L'action Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF est actuellement valorisé à 23.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUCK.
Comment acheter des actions BUCK ?
Vous pouvez acheter des actions Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF au cours actuel de 23.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.80 ou de 24.10, le 162 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUCK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUCK ?
Investir dans Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.88 - 24.80 et le prix actuel 23.80. Beaucoup comparent 0.21% et -3.60% avant de passer des ordres à 23.80 ou 24.10. Consultez le graphique du cours de BUCK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Simplify Treasury Option Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Simplify Treasury Option Income ETF l'année dernière était 24.80. Au cours de 22.88 - 24.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Simplify Treasury Option Income ETF ?
Le cours le plus bas de Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) sur l'année a été 22.88. Sa comparaison avec 23.80 et 22.88 - 24.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUCK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUCK a-t-elle été divisée ?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.77 et -3.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.77
- Ouverture
- 23.80
- Bid
- 23.80
- Ask
- 24.10
- Plus Bas
- 23.77
- Plus Haut
- 23.83
- Volume
- 162
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- 0.21%
- Changement à 6 Mois
- -3.60%
- Changement Annuel
- -3.57%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8