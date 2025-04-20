- Übersicht
BUCK: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF
Der Wechselkurs von BUCK hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.78 bis zu einem Hoch von 23.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BUCK News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUCK heute?
Die Aktie von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF (BUCK) notiert heute bei 23.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.80 und das Handelsvolumen erreichte 107. Das Live-Chart von BUCK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUCK Dividenden?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF wird derzeit mit 23.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUCK zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUCK-Aktien?
Sie können Aktien von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF (BUCK) zum aktuellen Kurs von 23.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.83 oder 24.13 platziert, während 107 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUCK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUCK-Aktien?
Bei einer Investition in Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF müssen die jährliche Spanne 22.88 - 24.80 und der aktuelle Kurs 23.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.34% und -3.48%, bevor sie Orders zu 23.83 oder 24.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUCK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Simplify Treasury Option Income ETF?
Der höchste Kurs von Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) im vergangenen Jahr lag bei 24.80. Innerhalb von 22.88 - 24.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Simplify Treasury Option Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) im Laufe des Jahres betrug 22.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.83 und der Spanne 22.88 - 24.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUCK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUCK statt?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.80 und -3.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.80
- Eröffnung
- 23.78
- Bid
- 23.83
- Ask
- 24.13
- Tief
- 23.78
- Hoch
- 23.84
- Volumen
- 107
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 0.34%
- 6-Monatsänderung
- -3.48%
- Jahresänderung
- -3.44%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8