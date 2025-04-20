- Panorámica
BUCK: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF
El tipo de cambio de BUCK de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.78, mientras que el máximo ha alcanzado 23.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BUCK News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUCK hoy?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF (BUCK) se evalúa hoy en 23.83. El instrumento se negocia dentro de 0.13%; el cierre de ayer ha sido 23.80 y el volumen comercial ha alcanzado 65. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUCK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF se evalúa actualmente en 23.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.44% y USD. Monitoree los movimientos de BUCK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUCK?
Puede comprar acciones de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF (BUCK) al precio actual de 23.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.83 o 24.13, mientras que 65 y 0.21% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUCK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUCK?
Invertir en Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 22.88 - 24.80 y el precio actual 23.83. Muchos comparan 0.34% y -3.48% antes de colocar órdenes en 23.83 o 24.13. Estudie los cambios diarios de precios de BUCK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Simplify Treasury Option Income ETF?
El precio más alto de Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) en el último año ha sido 24.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.88 - 24.80, una comparación con 23.80 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Simplify Treasury Option Income ETF?
El precio más bajo de Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) para el año ha sido 22.88. La comparación con los actuales 23.83 y 22.88 - 24.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUCK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUCK?
En el pasado, Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.80 y -3.44% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.80
- Open
- 23.78
- Bid
- 23.83
- Ask
- 24.13
- Low
- 23.78
- High
- 23.84
- Volumen
- 65
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- 0.34%
- Cambio a 6 meses
- -3.48%
- Cambio anual
- -3.44%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8