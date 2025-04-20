- Panoramica
BUCK: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF
Il tasso di cambio BUCK ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.78 e ad un massimo di 23.84.
Segui le dinamiche di Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BUCK News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUCK oggi?
Oggi le azioni Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF sono prezzate a 23.82. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 23.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 47. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUCK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF pagano dividendi?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF è attualmente valutato a 23.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUCK.
Come acquistare azioni BUCK?
Puoi acquistare azioni Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF al prezzo attuale di 23.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.82 o 24.12, mentre 47 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUCK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUCK?
Investire in Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.88 - 24.80 e il prezzo attuale 23.82. Molti confrontano 0.29% e -3.52% prima di effettuare ordini su 23.82 o 24.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUCK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Simplify Treasury Option Income ETF?
Il prezzo massimo di Simplify Treasury Option Income ETF nell'ultimo anno è stato 24.80. All'interno di 22.88 - 24.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Simplify Treasury Option Income ETF?
Il prezzo più basso di Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) nel corso dell'anno è stato 22.88. Confrontandolo con gli attuali 23.82 e 22.88 - 24.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUCK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUCK?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Stable Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.80 e -3.48%.
- Chiusura Precedente
- 23.80
- Apertura
- 23.78
- Bid
- 23.82
- Ask
- 24.12
- Minimo
- 23.78
- Massimo
- 23.84
- Volume
- 47
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 0.29%
- Variazione Semestrale
- -3.52%
- Variazione Annuale
- -3.48%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8