BSAA: BEST SPAC I Acquisition Corp.
A taxa do BSAA para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.11 e o mais alto foi 10.13.
Veja a dinâmica do par de moedas BEST SPAC I Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSAA hoje?
Hoje BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) está avaliado em 10.11. O instrumento é negociado dentro de 10.11 - 10.13, o fechamento de ontem foi 10.11, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSAA em tempo real.
As ações de BEST SPAC I Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente BEST SPAC I Acquisition Corp. está avaliado em 10.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.10% e USD. Monitore os movimentos de BSAA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSAA?
Você pode comprar ações de BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) pelo preço atual 10.11. Ordens geralmente são executadas perto de 10.11 ou 10.41, enquanto 12 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSAA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSAA?
Investir em BEST SPAC I Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.99 - 10.25 e o preço atual 10.11. Muitos comparam -0.10% e 1.10% antes de enviar ordens em 10.11 ou 10.41. Estude as mudanças diárias de preço de BSAA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BEST SPAC I Acquisition Corp.?
O maior preço de BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) no último ano foi 10.25. As ações oscilaram bastante dentro de 9.99 - 10.25, e a comparação com 10.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BEST SPAC I Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BEST SPAC I Acquisition Corp.?
O menor preço de BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) no ano foi 9.99. A comparação com o preço atual 10.11 e 9.99 - 10.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSAA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSAA?
No passado BEST SPAC I Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.11 e 1.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.11
- Open
- 10.12
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Low
- 10.11
- High
- 10.13
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.10%
- Mudança de 6 meses
- 1.10%
- Mudança anual
- 1.10%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.