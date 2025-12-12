- Übersicht
BSAA: BEST SPAC I Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von BSAA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.11 bis zu einem Hoch von 10.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die BEST SPAC I Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSAA heute?
Die Aktie von BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) notiert heute bei 10.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.11 - 10.13 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.11 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von BSAA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSAA Dividenden?
BEST SPAC I Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSAA zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSAA-Aktien?
Sie können Aktien von BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) zum aktuellen Kurs von 10.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.11 oder 10.41 platziert, während 12 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSAA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSAA-Aktien?
Bei einer Investition in BEST SPAC I Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.99 - 10.25 und der aktuelle Kurs 10.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.10% und 1.10%, bevor sie Orders zu 10.11 oder 10.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSAA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BEST SPAC I Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) im vergangenen Jahr lag bei 10.25. Innerhalb von 9.99 - 10.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BEST SPAC I Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BEST SPAC I Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) im Laufe des Jahres betrug 9.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.11 und der Spanne 9.99 - 10.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSAA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSAA statt?
BEST SPAC I Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.11 und 1.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.11
- Eröffnung
- 10.12
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Tief
- 10.11
- Hoch
- 10.13
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- 1.10%
- Jahresänderung
- 1.10%
