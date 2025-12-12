- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BSAA: BEST SPAC I Acquisition Corp.
Il tasso di cambio BSAA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.11 e ad un massimo di 10.13.
Segui le dinamiche di BEST SPAC I Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BSAA oggi?
Oggi le azioni BEST SPAC I Acquisition Corp. sono prezzate a 10.11. Viene scambiato all'interno di 10.11 - 10.13, la chiusura di ieri è stata 10.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSAA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BEST SPAC I Acquisition Corp. pagano dividendi?
BEST SPAC I Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSAA.
Come acquistare azioni BSAA?
Puoi acquistare azioni BEST SPAC I Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.11 o 10.41, mentre 12 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSAA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BSAA?
Investire in BEST SPAC I Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.99 - 10.25 e il prezzo attuale 10.11. Molti confrontano -0.10% e 1.10% prima di effettuare ordini su 10.11 o 10.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSAA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BEST SPAC I Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di BEST SPAC I Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.25. All'interno di 9.99 - 10.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BEST SPAC I Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BEST SPAC I Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) nel corso dell'anno è stato 9.99. Confrontandolo con gli attuali 10.11 e 9.99 - 10.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSAA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSAA?
BEST SPAC I Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.11 e 1.10%.
- Chiusura Precedente
- 10.11
- Apertura
- 10.12
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Minimo
- 10.11
- Massimo
- 10.13
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.10%
- Variazione Semestrale
- 1.10%
- Variazione Annuale
- 1.10%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev