QuotazioniSezioni
Valute / BSAA
Tornare a Azioni

BSAA: BEST SPAC I Acquisition Corp.

10.11 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio BSAA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.11 e ad un massimo di 10.13.

Segui le dinamiche di BEST SPAC I Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BSAA oggi?

Oggi le azioni BEST SPAC I Acquisition Corp. sono prezzate a 10.11. Viene scambiato all'interno di 10.11 - 10.13, la chiusura di ieri è stata 10.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSAA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BEST SPAC I Acquisition Corp. pagano dividendi?

BEST SPAC I Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSAA.

Come acquistare azioni BSAA?

Puoi acquistare azioni BEST SPAC I Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.11 o 10.41, mentre 12 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSAA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BSAA?

Investire in BEST SPAC I Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.99 - 10.25 e il prezzo attuale 10.11. Molti confrontano -0.10% e 1.10% prima di effettuare ordini su 10.11 o 10.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSAA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BEST SPAC I Acquisition Corp.?

Il prezzo massimo di BEST SPAC I Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.25. All'interno di 9.99 - 10.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BEST SPAC I Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BEST SPAC I Acquisition Corp.?

Il prezzo più basso di BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) nel corso dell'anno è stato 9.99. Confrontandolo con gli attuali 10.11 e 9.99 - 10.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSAA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSAA?

BEST SPAC I Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.11 e 1.10%.

Intervallo Giornaliero
10.11 10.13
Intervallo Annuale
9.99 10.25
Chiusura Precedente
10.11
Apertura
10.12
Bid
10.11
Ask
10.41
Minimo
10.11
Massimo
10.13
Volume
12
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-0.10%
Variazione Semestrale
1.10%
Variazione Annuale
1.10%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev