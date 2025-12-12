- Обзор рынка
BSAA: BEST SPAC I Acquisition Corp.
Курс BSAA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.11, а максимальная — 10.13.
Следите за динамикой BEST SPAC I Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BSAA сегодня?
BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.11 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.11, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSAA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BEST SPAC I Acquisition Corp.?
BEST SPAC I Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.10% и USD. Отслеживайте движения BSAA на графике в реальном времени.
Как купить акции BSAA?
Вы можете купить акции BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 12 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSAA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BSAA?
Инвестирование в BEST SPAC I Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.99 - 10.25 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают -0.10% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены BSAA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BEST SPAC I Acquisition Corp.?
Самая высокая цена BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) за последний год составила 10.25. Акции заметно колебались в пределах 9.99 - 10.25, сравнение с 10.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BEST SPAC I Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BEST SPAC I Acquisition Corp.?
Самая низкая цена BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) за год составила 9.99. Сравнение с текущими 10.11 и 9.99 - 10.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSAA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BSAA?
В прошлом BEST SPAC I Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.11 и 1.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.11
- Open
- 10.12
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Low
- 10.11
- High
- 10.13
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.10%
- Годовое изменение
- 1.10%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.