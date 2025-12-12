КотировкиРазделы
BSAA: BEST SPAC I Acquisition Corp.

10.11 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BSAA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.11, а максимальная — 10.13.

Следите за динамикой BEST SPAC I Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BSAA сегодня?

BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.11 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.11, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSAA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BEST SPAC I Acquisition Corp.?

BEST SPAC I Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.10% и USD. Отслеживайте движения BSAA на графике в реальном времени.

Как купить акции BSAA?

Вы можете купить акции BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 12 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSAA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BSAA?

Инвестирование в BEST SPAC I Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.99 - 10.25 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают -0.10% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены BSAA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BEST SPAC I Acquisition Corp.?

Самая высокая цена BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) за последний год составила 10.25. Акции заметно колебались в пределах 9.99 - 10.25, сравнение с 10.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BEST SPAC I Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BEST SPAC I Acquisition Corp.?

Самая низкая цена BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) за год составила 9.99. Сравнение с текущими 10.11 и 9.99 - 10.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSAA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BSAA?

В прошлом BEST SPAC I Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.11 и 1.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.11 10.13
Годовой диапазон
9.99 10.25
Предыдущее закрытие
10.11
Open
10.12
Bid
10.11
Ask
10.41
Low
10.11
High
10.13
Объем
12
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
1.10%
Годовое изменение
1.10%
