BSAA: BEST SPAC I Acquisition Corp.
El tipo de cambio de BSAA de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.10, mientras que el máximo ha alcanzado 10.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BEST SPAC I Acquisition Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BSAA hoy?
BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) se evalúa hoy en 10.10. El instrumento se negocia dentro de 10.10 - 10.11; el cierre de ayer ha sido 10.11 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BSAA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BEST SPAC I Acquisition Corp.?
BEST SPAC I Acquisition Corp. se evalúa actualmente en 10.10. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.00% y USD. Monitoree los movimientos de BSAA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BSAA?
Puede comprar acciones de BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) al precio actual de 10.10. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.10 o 10.40, mientras que 2 y -0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BSAA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BSAA?
Invertir en BEST SPAC I Acquisition Corp. implica tener en cuenta el rango anual 9.99 - 10.25 y el precio actual 10.10. Muchos comparan -0.20% y 1.00% antes de colocar órdenes en 10.10 o 10.40. Estudie los cambios diarios de precios de BSAA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BEST SPAC I Acquisition Corp.?
El precio más alto de BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) en el último año ha sido 10.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.99 - 10.25, una comparación con 10.11 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BEST SPAC I Acquisition Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BEST SPAC I Acquisition Corp.?
El precio más bajo de BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA) para el año ha sido 9.99. La comparación con los actuales 10.10 y 9.99 - 10.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BSAA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BSAA?
En el pasado, BEST SPAC I Acquisition Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.11 y 1.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.11
- Open
- 10.11
- Bid
- 10.10
- Ask
- 10.40
- Low
- 10.10
- High
- 10.11
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- -0.20%
- Cambio a 6 meses
- 1.00%
- Cambio anual
- 1.00%