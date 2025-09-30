CotaçõesSeções
BML-PJ
BML-PJ: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

21.30 USD 0.06 (0.28%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BML-PJ para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.30 e o mais alto foi 21.58.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BML-PJ hoje?

Hoje Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PJ) está avaliado em 21.30. O instrumento é negociado dentro de -0.28%, o fechamento de ontem foi 21.36, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BML-PJ em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit está avaliado em 21.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.09% e USD. Monitore os movimentos de BML-PJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BML-PJ?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PJ) pelo preço atual 21.30. Ordens geralmente são executadas perto de 21.30 ou 21.60, enquanto 15 e -1.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BML-PJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BML-PJ?

Investir em Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit envolve considerar a faixa anual 21.15 - 22.30 e o preço atual 21.30. Muitos comparam -0.09% e -3.09% antes de enviar ordens em 21.30 ou 21.60. Estude as mudanças diárias de preço de BML-PJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PJ) no último ano foi 22.30. As ações oscilaram bastante dentro de 21.15 - 22.30, e a comparação com 21.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PJ) no ano foi 21.15. A comparação com o preço atual 21.30 e 21.15 - 22.30 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BML-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BML-PJ?

No passado Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.36 e -3.09% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.30 21.58
Faixa anual
21.15 22.30
Fechamento anterior
21.36
Open
21.58
Bid
21.30
Ask
21.60
Low
21.30
High
21.58
Volume
15
Mudança diária
-0.28%
Mudança mensal
-0.09%
Mudança de 6 meses
-3.09%
Mudança anual
-3.09%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4