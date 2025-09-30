- Visão do mercado
BML-PJ: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit
A taxa do BML-PJ para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.30 e o mais alto foi 21.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BML-PJ hoje?
Hoje Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PJ) está avaliado em 21.30. O instrumento é negociado dentro de -0.28%, o fechamento de ontem foi 21.36, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BML-PJ em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit está avaliado em 21.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.09% e USD. Monitore os movimentos de BML-PJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BML-PJ?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PJ) pelo preço atual 21.30. Ordens geralmente são executadas perto de 21.30 ou 21.60, enquanto 15 e -1.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BML-PJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BML-PJ?
Investir em Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit envolve considerar a faixa anual 21.15 - 22.30 e o preço atual 21.30. Muitos comparam -0.09% e -3.09% antes de enviar ordens em 21.30 ou 21.60. Estude as mudanças diárias de preço de BML-PJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PJ) no último ano foi 22.30. As ações oscilaram bastante dentro de 21.15 - 22.30, e a comparação com 21.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PJ) no ano foi 21.15. A comparação com o preço atual 21.30 e 21.15 - 22.30 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BML-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BML-PJ?
No passado Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.36 e -3.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.36
- Open
- 21.58
- Bid
- 21.30
- Ask
- 21.60
- Low
- 21.30
- High
- 21.58
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- -0.09%
- Mudança de 6 meses
- -3.09%
- Mudança anual
- -3.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4