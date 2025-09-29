- Обзор рынка
BML-PJ: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit
Курс BML-PJ за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.30, а максимальная — 21.58.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BML-PJ сегодня?
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PJ) сегодня оценивается на уровне 21.30. Инструмент торгуется в пределах -0.28%, вчерашнее закрытие составило 21.36, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BML-PJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit?
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit в настоящее время оценивается в 21.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.09% и USD. Отслеживайте движения BML-PJ на графике в реальном времени.
Как купить акции BML-PJ?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PJ) по текущей цене 21.30. Ордера обычно размещаются около 21.30 или 21.60, тогда как 15 и -1.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BML-PJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BML-PJ?
Инвестирование в Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit предполагает учет годового диапазона 21.15 - 22.30 и текущей цены 21.30. Многие сравнивают -0.09% и -3.09% перед размещением ордеров на 21.30 или 21.60. Изучайте ежедневные изменения цены BML-PJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PJ) за последний год составила 22.30. Акции заметно колебались в пределах 21.15 - 22.30, сравнение с 21.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PJ) за год составила 21.15. Сравнение с текущими 21.30 и 21.15 - 22.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BML-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BML-PJ?
В прошлом Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.36 и -3.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.36
- Open
- 21.58
- Bid
- 21.30
- Ask
- 21.60
- Low
- 21.30
- High
- 21.58
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- -3.09%
- Годовое изменение
- -3.09%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%