BML-PJ: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

21.30 USD 0.06 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BML-PJ за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.30, а максимальная — 21.58.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BML-PJ сегодня?

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PJ) сегодня оценивается на уровне 21.30. Инструмент торгуется в пределах -0.28%, вчерашнее закрытие составило 21.36, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BML-PJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit?

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit в настоящее время оценивается в 21.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.09% и USD. Отслеживайте движения BML-PJ на графике в реальном времени.

Как купить акции BML-PJ?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PJ) по текущей цене 21.30. Ордера обычно размещаются около 21.30 или 21.60, тогда как 15 и -1.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BML-PJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BML-PJ?

Инвестирование в Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit предполагает учет годового диапазона 21.15 - 22.30 и текущей цены 21.30. Многие сравнивают -0.09% и -3.09% перед размещением ордеров на 21.30 или 21.60. Изучайте ежедневные изменения цены BML-PJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PJ) за последний год составила 22.30. Акции заметно колебались в пределах 21.15 - 22.30, сравнение с 21.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PJ) за год составила 21.15. Сравнение с текущими 21.30 и 21.15 - 22.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BML-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BML-PJ?

В прошлом Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.36 и -3.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.30 21.58
Годовой диапазон
21.15 22.30
Предыдущее закрытие
21.36
Open
21.58
Bid
21.30
Ask
21.60
Low
21.30
High
21.58
Объем
15
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
-0.09%
6-месячное изменение
-3.09%
Годовое изменение
-3.09%
