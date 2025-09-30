QuotazioniSezioni
BML-PJ
BML-PJ: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

21.30 USD 0.06 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BML-PJ ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.30 e ad un massimo di 21.58.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BML-PJ oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit sono prezzate a 21.30. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 21.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BML-PJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit pagano dividendi?

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit è attualmente valutato a 21.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BML-PJ.

Come acquistare azioni BML-PJ?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit al prezzo attuale di 21.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.30 o 21.60, mentre 15 e -1.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BML-PJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BML-PJ?

Investire in Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit implica considerare l'intervallo annuale 21.15 - 22.30 e il prezzo attuale 21.30. Molti confrontano -0.09% e -3.09% prima di effettuare ordini su 21.30 o 21.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BML-PJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 22.30. All'interno di 21.15 - 22.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BML-PJ) nel corso dell'anno è stato 21.15. Confrontandolo con gli attuali 21.30 e 21.15 - 22.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BML-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BML-PJ?

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.36 e -3.09%.

Intervallo Giornaliero
21.30 21.58
Intervallo Annuale
21.15 22.30
Chiusura Precedente
21.36
Apertura
21.58
Bid
21.30
Ask
21.60
Minimo
21.30
Massimo
21.58
Volume
15
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
-0.09%
Variazione Semestrale
-3.09%
Variazione Annuale
-3.09%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4