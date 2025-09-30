- Panoramica
BML-PJ: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit
Il tasso di cambio BML-PJ ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.30 e ad un massimo di 21.58.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BML-PJ oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit sono prezzate a 21.30. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 21.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BML-PJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit pagano dividendi?
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit è attualmente valutato a 21.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BML-PJ.
Come acquistare azioni BML-PJ?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit al prezzo attuale di 21.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.30 o 21.60, mentre 15 e -1.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BML-PJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BML-PJ?
Investire in Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit implica considerare l'intervallo annuale 21.15 - 22.30 e il prezzo attuale 21.30. Molti confrontano -0.09% e -3.09% prima di effettuare ordini su 21.30 o 21.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BML-PJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 22.30. All'interno di 21.15 - 22.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BML-PJ) nel corso dell'anno è stato 21.15. Confrontandolo con gli attuali 21.30 e 21.15 - 22.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BML-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BML-PJ?
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.36 e -3.09%.
- Chiusura Precedente
- 21.36
- Apertura
- 21.58
- Bid
- 21.30
- Ask
- 21.60
- Minimo
- 21.30
- Massimo
- 21.58
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- -0.09%
- Variazione Semestrale
- -3.09%
- Variazione Annuale
- -3.09%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4