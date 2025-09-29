- 概要
BML-PJ: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit
BML-PJの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり21.30の安値と21.58の高値で取引されました。
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BML-PJ株の現在の価格は？
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株価は本日21.30です。-0.28%内で取引され、前日の終値は21.36、取引量は15に達しました。BML-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株は配当を出しますか？
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの現在の価格は21.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.09%やUSDにも注目します。BML-PJの動きはライブチャートで確認できます。
BML-PJ株を買う方法は？
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株は現在21.30で購入可能です。注文は通常21.30または21.60付近で行われ、15や-1.30%が市場の動きを示します。BML-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。
BML-PJ株に投資する方法は？
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositへの投資では、年間の値幅21.15 - 22.30と現在の21.30を考慮します。注文は多くの場合21.30や21.60で行われる前に、-0.09%や-3.09%と比較されます。BML-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？
BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は22.30でした。21.15 - 22.30内で株価は大きく変動し、21.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？
BANK OF AMERICA CORP(BML-PJ)の年間最安値は21.15でした。現在の21.30や21.15 - 22.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BML-PJの動きはライブチャートで確認できます。
BML-PJの株式分割はいつ行われましたか？
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.36、-3.09%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.36
- 始値
- 21.58
- 買値
- 21.30
- 買値
- 21.60
- 安値
- 21.30
- 高値
- 21.58
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- -0.09%
- 6ヶ月の変化
- -3.09%
- 1年の変化
- -3.09%
