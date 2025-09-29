报价部分
货币 / BML-PJ
BML-PJ: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

21.30 USD 0.06 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BML-PJ汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点21.30和高点21.58进行交易。

关注Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BML-PJ股票今天的价格是多少？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit股票今天的定价为21.30。它在-0.28%范围内交易，昨天的收盘价为21.36，交易量达到15。BML-PJ的实时价格图表显示了这些更新。

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit股票是否支付股息？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit目前的价值为21.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.09%和USD。实时查看图表以跟踪BML-PJ走势。

如何购买BML-PJ股票？

您可以以21.30的当前价格购买Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit股票。订单通常设置在21.30或21.60附近，而15和-1.30%显示市场活动。立即关注BML-PJ的实时图表更新。

如何投资BML-PJ股票？

投资Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit需要考虑年度范围21.15 - 22.30和当前价格21.30。许多人在以21.30或21.60下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看BML-PJ价格图表，了解每日变化。

BANK OF AMERICA CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF AMERICA CORP的最高价格是22.30。在21.15 - 22.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit的绩效。

BANK OF AMERICA CORP股票的最低价格是多少？

BANK OF AMERICA CORP（BML-PJ）的最低价格为21.15。将其与当前的21.30和21.15 - 22.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BML-PJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BML-PJ股票是什么时候拆分的？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.36和-3.09%中可见。

日范围
21.30 21.58
年范围
21.15 22.30
前一天收盘价
21.36
开盘价
21.58
卖价
21.30
买价
21.60
最低价
21.30
最高价
21.58
交易量
15
日变化
-0.28%
月变化
-0.09%
6个月变化
-3.09%
年变化
-3.09%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值