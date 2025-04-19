- Visão do mercado
BKLC: BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
A taxa do BKLC para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 127.44 e o mais alto foi 127.82.
Veja a dinâmica do par de moedas BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BKLC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BKLC hoje?
Hoje BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) está avaliado em 127.53. O instrumento é negociado dentro de -0.23%, o fechamento de ontem foi 127.82, e o volume de negociação atingiu 65. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BKLC em tempo real.
As ações de BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF está avaliado em 127.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.67% e USD. Monitore os movimentos de BKLC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BKLC?
Você pode comprar ações de BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) pelo preço atual 127.53. Ordens geralmente são executadas perto de 127.53 ou 127.83, enquanto 65 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BKLC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BKLC?
Investir em BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF envolve considerar a faixa anual 91.90 - 128.61 e o preço atual 127.53. Muitos comparam 4.50% e 20.07% antes de enviar ordens em 127.53 ou 127.83. Estude as mudanças diárias de preço de BKLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
O maior preço de BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) no último ano foi 128.61. As ações oscilaram bastante dentro de 91.90 - 128.61, e a comparação com 127.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
O menor preço de BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) no ano foi 91.90. A comparação com o preço atual 127.53 e 91.90 - 128.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BKLC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BKLC?
No passado BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 127.82 e 17.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 127.82
- Open
- 127.82
- Bid
- 127.53
- Ask
- 127.83
- Low
- 127.44
- High
- 127.82
- Volume
- 65
- Mudança diária
- -0.23%
- Mudança mensal
- 4.50%
- Mudança de 6 meses
- 20.07%
- Mudança anual
- 17.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8