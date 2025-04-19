- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BKLC: BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
Der Wechselkurs von BKLC hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.44 bis zu einem Hoch von 128.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKLC News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- BNY Mellon Global Fixed Income Fund Q2 2025 Commentary
- BNY Mellon Core Plus Fund Q2 2025 Commentary
- The Eternal Debate Over Valuations
- Should BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) Be on Your Investing Radar?
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BKLC heute?
Die Aktie von BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) notiert heute bei 128.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 127.82 und das Handelsvolumen erreichte 226. Das Live-Chart von BKLC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BKLC Dividenden?
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF wird derzeit mit 128.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BKLC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BKLC-Aktien?
Sie können Aktien von BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) zum aktuellen Kurs von 128.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 128.07 oder 128.37 platziert, während 226 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BKLC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BKLC-Aktien?
Bei einer Investition in BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF müssen die jährliche Spanne 91.90 - 128.61 und der aktuelle Kurs 128.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.94% und 20.58%, bevor sie Orders zu 128.07 oder 128.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BKLC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
Der höchste Kurs von BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) im vergangenen Jahr lag bei 128.61. Innerhalb von 91.90 - 128.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 127.82 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) im Laufe des Jahres betrug 91.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 128.07 und der Spanne 91.90 - 128.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BKLC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BKLC statt?
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 127.82 und 18.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 127.82
- Eröffnung
- 127.82
- Bid
- 128.07
- Ask
- 128.37
- Tief
- 127.44
- Hoch
- 128.07
- Volumen
- 226
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 4.94%
- 6-Monatsänderung
- 20.58%
- Jahresänderung
- 18.17%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8