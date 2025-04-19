- Aperçu
BKLC: BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
Le taux de change de BKLC a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 127.56 et à un maximum de 128.16.
Suivez la dynamique BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BKLC Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BKLC aujourd'hui ?
L'action BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF est cotée à 127.82 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.25%, a clôturé hier à 127.50 et son volume d'échange a atteint 100. Le graphique en temps réel du cours de BKLC présente ces mises à jour.
L'action BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF est actuellement valorisé à 127.82. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKLC.
Comment acheter des actions BKLC ?
Vous pouvez acheter des actions BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF au cours actuel de 127.82. Les ordres sont généralement placés à proximité de 127.82 ou de 128.12, le 100 et le -0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKLC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BKLC ?
Investir dans BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 91.90 - 128.61 et le prix actuel 127.82. Beaucoup comparent 4.74% et 20.35% avant de passer des ordres à 127.82 ou 128.12. Consultez le graphique du cours de BKLC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF l'année dernière était 128.61. Au cours de 91.90 - 128.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 127.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ?
Le cours le plus bas de BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) sur l'année a été 91.90. Sa comparaison avec 127.82 et 91.90 - 128.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKLC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BKLC a-t-elle été divisée ?
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 127.50 et 17.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 127.50
- Ouverture
- 128.03
- Bid
- 127.82
- Ask
- 128.12
- Plus Bas
- 127.56
- Plus Haut
- 128.16
- Volume
- 100
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 4.74%
- Changement à 6 Mois
- 20.35%
- Changement Annuel
- 17.94%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8