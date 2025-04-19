- Обзор рынка
BKLC: BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
Курс BKLC за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 127.45, а максимальная — 127.82.
Следите за динамикой BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BKLC сегодня?
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) сегодня оценивается на уровне 127.67. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 127.82, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKLC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 127.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.80% и USD. Отслеживайте движения BKLC на графике в реальном времени.
Как купить акции BKLC?
Вы можете купить акции BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) по текущей цене 127.67. Ордера обычно размещаются около 127.67 или 127.97, тогда как 25 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKLC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BKLC?
Инвестирование в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 91.90 - 128.61 и текущей цены 127.67. Многие сравнивают 4.61% и 20.21% перед размещением ордеров на 127.67 или 127.97. Изучайте ежедневные изменения цены BKLC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
Самая высокая цена BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) за последний год составила 128.61. Акции заметно колебались в пределах 91.90 - 128.61, сравнение с 127.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
Самая низкая цена BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) за год составила 91.90. Сравнение с текущими 127.67 и 91.90 - 128.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKLC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BKLC?
В прошлом BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 127.82 и 17.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 127.82
- Open
- 127.82
- Bid
- 127.67
- Ask
- 127.97
- Low
- 127.45
- High
- 127.82
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 4.61%
- 6-месячное изменение
- 20.21%
- Годовое изменение
- 17.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8