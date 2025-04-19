クォートセクション
通貨 / BKLC
株に戻る

BKLC: BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

127.53 USD 0.29 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BKLCの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり127.44の安値と127.82の高値で取引されました。

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKLC News

よくあるご質問

BKLC株の現在の価格は？

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFの株価は本日127.53です。-0.23%内で取引され、前日の終値は127.82、取引量は65に達しました。BKLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFの株は配当を出しますか？

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFの現在の価格は127.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.67%やUSDにも注目します。BKLCの動きはライブチャートで確認できます。

BKLC株を買う方法は？

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFの株は現在127.53で購入可能です。注文は通常127.53または127.83付近で行われ、65や-0.23%が市場の動きを示します。BKLCの最新情報はライブチャートで確認できます。

BKLC株に投資する方法は？

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFへの投資では、年間の値幅91.90 - 128.61と現在の127.53を考慮します。注文は多くの場合127.53や127.83で行われる前に、4.50%や20.07%と比較されます。BKLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFの株の最高値は？

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFの過去1年の最高値は128.61でした。91.90 - 128.61内で株価は大きく変動し、127.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFの株の最低値は？

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF(BKLC)の年間最安値は91.90でした。現在の127.53や91.90 - 128.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKLCの動きはライブチャートで確認できます。

BKLCの株式分割はいつ行われましたか？

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、127.82、17.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
127.44 127.82
1年のレンジ
91.90 128.61
以前の終値
127.82
始値
127.82
買値
127.53
買値
127.83
安値
127.44
高値
127.82
出来高
65
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
4.50%
6ヶ月の変化
20.07%
1年の変化
17.67%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8