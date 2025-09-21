CotaçõesSeções
Moedas / BGMS
Voltar para Ações

BGMS

4.65 USD 0.14 (3.10%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BGMS para hoje mudou para 3.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.45 e o mais alto foi 4.70.

Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Faixa diária
4.45 4.70
Faixa anual
4.04 6.70
Fechamento anterior
4.51
Open
4.68
Bid
4.65
Ask
4.95
Low
4.45
High
4.70
Volume
52
Mudança diária
3.10%
Mudança mensal
-22.50%
Mudança de 6 meses
-22.50%
Mudança anual
-22.50%
21 setembro, domingo