BGMS
4.65 USD 0.14 (3.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BGMS за сегодня изменился на 3.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.45, а максимальная — 4.70.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.45 4.70
Годовой диапазон
4.04 6.70
- Предыдущее закрытие
- 4.51
- Open
- 4.68
- Bid
- 4.65
- Ask
- 4.95
- Low
- 4.45
- High
- 4.70
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- 3.10%
- Месячное изменение
- -22.50%
- 6-месячное изменение
- -22.50%
- Годовое изменение
- -22.50%
21 сентября, воскресенье