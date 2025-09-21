KurseKategorien
Währungen / BGMS
Zurück zum Aktien

BGMS

4.65 USD 0.14 (3.10%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BGMS hat sich für heute um 3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.45 bis zu einem Hoch von 4.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Tagesspanne
4.45 4.70
Jahresspanne
4.04 6.70
Vorheriger Schlusskurs
4.51
Eröffnung
4.68
Bid
4.65
Ask
4.95
Tief
4.45
Hoch
4.70
Volumen
52
Tagesänderung
3.10%
Monatsänderung
-22.50%
6-Monatsänderung
-22.50%
Jahresänderung
-22.50%
21 September, Sonntag