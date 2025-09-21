QuotazioniSezioni
Valute / BGMS
Tornare a Azioni

BGMS

4.65 USD 0.14 (3.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BGMS ha avuto una variazione del 3.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.45 e ad un massimo di 4.70.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Intervallo Giornaliero
4.45 4.70
Intervallo Annuale
4.04 6.70
Chiusura Precedente
4.51
Apertura
4.68
Bid
4.65
Ask
4.95
Minimo
4.45
Massimo
4.70
Volume
52
Variazione giornaliera
3.10%
Variazione Mensile
-22.50%
Variazione Semestrale
-22.50%
Variazione Annuale
-22.50%
21 settembre, domenica