CotizacionesSecciones
Divisas / BGMS
Volver a Acciones

BGMS

4.65 USD 0.14 (3.10%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BGMS de hoy ha cambiado un 3.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.45, mientras que el máximo ha alcanzado 4.70.

Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Rango diario
4.45 4.70
Rango anual
4.04 6.70
Cierres anteriores
4.51
Open
4.68
Bid
4.65
Ask
4.95
Low
4.45
High
4.70
Volumen
52
Cambio diario
3.10%
Cambio mensual
-22.50%
Cambio a 6 meses
-22.50%
Cambio anual
-22.50%
21 septiembre, domingo