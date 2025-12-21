- Visão do mercado
BCSS: Bain Capital GSS Investment Corp.
A taxa do BCSS para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.0900 e o mais alto foi 10.0950.
Veja a dinâmica do par de moedas Bain Capital GSS Investment Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BCSS hoje?
Hoje Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) está avaliado em 10.0900. O instrumento é negociado dentro de 10.0900 - 10.0950, o fechamento de ontem foi 10.0900, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BCSS em tempo real.
As ações de Bain Capital GSS Investment Corp. pagam dividendos?
Atualmente Bain Capital GSS Investment Corp. está avaliado em 10.0900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.20% e USD. Monitore os movimentos de BCSS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BCSS?
Você pode comprar ações de Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) pelo preço atual 10.0900. Ordens geralmente são executadas perto de 10.0900 ou 10.0930, enquanto 16 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BCSS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BCSS?
Investir em Bain Capital GSS Investment Corp. envolve considerar a faixa anual 10.0596 - 10.1200 e o preço atual 10.0900. Muitos comparam 0.20% e 0.20% antes de enviar ordens em 10.0900 ou 10.0930. Estude as mudanças diárias de preço de BCSS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bain Capital GSS Investment Corp.?
O maior preço de Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) no último ano foi 10.1200. As ações oscilaram bastante dentro de 10.0596 - 10.1200, e a comparação com 10.0900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bain Capital GSS Investment Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bain Capital GSS Investment Corp.?
O menor preço de Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) no ano foi 10.0596. A comparação com o preço atual 10.0900 e 10.0596 - 10.1200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BCSS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BCSS?
No passado Bain Capital GSS Investment Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.0900 e 0.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.0900
- Open
- 10.0950
- Bid
- 10.0900
- Ask
- 10.0930
- Low
- 10.0900
- High
- 10.0950
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 0.20%
- Mudança anual
- 0.20%