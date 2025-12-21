- Übersicht
BCSS: Bain Capital GSS Investment Corp.
Der Wechselkurs von BCSS hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0900 bis zu einem Hoch von 10.0950 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bain Capital GSS Investment Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BCSS heute?
Die Aktie von Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) notiert heute bei 10.0900. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0900 - 10.0950 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0900 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von BCSS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BCSS Dividenden?
Bain Capital GSS Investment Corp. wird derzeit mit 10.0900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BCSS zu verfolgen.
Wie kaufe ich BCSS-Aktien?
Sie können Aktien von Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) zum aktuellen Kurs von 10.0900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0900 oder 10.0930 platziert, während 16 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BCSS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BCSS-Aktien?
Bei einer Investition in Bain Capital GSS Investment Corp. müssen die jährliche Spanne 10.0596 - 10.1200 und der aktuelle Kurs 10.0900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 0.20%, bevor sie Orders zu 10.0900 oder 10.0930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BCSS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bain Capital GSS Investment Corp.?
Der höchste Kurs von Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) im vergangenen Jahr lag bei 10.1200. Innerhalb von 10.0596 - 10.1200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bain Capital GSS Investment Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bain Capital GSS Investment Corp.?
Der niedrigste Kurs von Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) im Laufe des Jahres betrug 10.0596. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0900 und der Spanne 10.0596 - 10.1200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BCSS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BCSS statt?
Bain Capital GSS Investment Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0900 und 0.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0900
- Eröffnung
- 10.0950
- Bid
- 10.0900
- Ask
- 10.0930
- Tief
- 10.0900
- Hoch
- 10.0950
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 0.20%
- Jahresänderung
- 0.20%