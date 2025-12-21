- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BCSS: Bain Capital GSS Investment Corp.
Le taux de change de BCSS a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0900 et à un maximum de 10.0950.
Suivez la dynamique Bain Capital GSS Investment Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BCSS aujourd'hui ?
L'action Bain Capital GSS Investment Corp. est cotée à 10.0900 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0900 - 10.0950, a clôturé hier à 10.0900 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de BCSS présente ces mises à jour.
L'action Bain Capital GSS Investment Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Bain Capital GSS Investment Corp. est actuellement valorisé à 10.0900. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BCSS.
Comment acheter des actions BCSS ?
Vous pouvez acheter des actions Bain Capital GSS Investment Corp. au cours actuel de 10.0900. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0900 ou de 10.0930, le 16 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BCSS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BCSS ?
Investir dans Bain Capital GSS Investment Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0596 - 10.1200 et le prix actuel 10.0900. Beaucoup comparent 0.20% et 0.20% avant de passer des ordres à 10.0900 ou 10.0930. Consultez le graphique du cours de BCSS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bain Capital GSS Investment Corp. ?
Le cours le plus élevé de Bain Capital GSS Investment Corp. l'année dernière était 10.1200. Au cours de 10.0596 - 10.1200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bain Capital GSS Investment Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bain Capital GSS Investment Corp. ?
Le cours le plus bas de Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) sur l'année a été 10.0596. Sa comparaison avec 10.0900 et 10.0596 - 10.1200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BCSS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BCSS a-t-elle été divisée ?
Bain Capital GSS Investment Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0900 et 0.20% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.0900
- Ouverture
- 10.0950
- Bid
- 10.0900
- Ask
- 10.0930
- Plus Bas
- 10.0900
- Plus Haut
- 10.0950
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.20%
- Changement à 6 Mois
- 0.20%
- Changement Annuel
- 0.20%