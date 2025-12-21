- Обзор рынка
BCSS: Bain Capital GSS Investment Corp.
Курс BCSS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0900, а максимальная — 10.0950.
Следите за динамикой Bain Capital GSS Investment Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCSS сегодня?
Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) сегодня оценивается на уровне 10.0900. Инструмент торгуется в пределах 10.0900 - 10.0950, вчерашнее закрытие составило 10.0900, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCSS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bain Capital GSS Investment Corp.?
Bain Capital GSS Investment Corp. в настоящее время оценивается в 10.0900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.20% и USD. Отслеживайте движения BCSS на графике в реальном времени.
Как купить акции BCSS?
Вы можете купить акции Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) по текущей цене 10.0900. Ордера обычно размещаются около 10.0900 или 10.0930, тогда как 16 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCSS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCSS?
Инвестирование в Bain Capital GSS Investment Corp. предполагает учет годового диапазона 10.0596 - 10.1200 и текущей цены 10.0900. Многие сравнивают 0.20% и 0.20% перед размещением ордеров на 10.0900 или 10.0930. Изучайте ежедневные изменения цены BCSS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bain Capital GSS Investment Corp.?
Самая высокая цена Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) за последний год составила 10.1200. Акции заметно колебались в пределах 10.0596 - 10.1200, сравнение с 10.0900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bain Capital GSS Investment Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bain Capital GSS Investment Corp.?
Самая низкая цена Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS) за год составила 10.0596. Сравнение с текущими 10.0900 и 10.0596 - 10.1200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCSS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCSS?
В прошлом Bain Capital GSS Investment Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0900 и 0.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.0900
- Open
- 10.0950
- Bid
- 10.0900
- Ask
- 10.0930
- Low
- 10.0900
- High
- 10.0950
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.20%
- Годовое изменение
- 0.20%