BCSS: Bain Capital GSS Investment Corp.

10.0900 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCSS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0900, а максимальная — 10.0950.

Следите за динамикой Bain Capital GSS Investment Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Дневной диапазон
10.0900 10.0950
Годовой диапазон
10.0596 10.1200
Предыдущее закрытие
10.0900
Open
10.0950
Bid
10.0900
Ask
10.0930
Low
10.0900
High
10.0950
Объем
16
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
0.20%
Годовое изменение
0.20%
21 декабря, воскресенье