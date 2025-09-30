- Visão do mercado
BAMV: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF
A taxa do BAMV para hoje mudou para -0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.70 e o mais alto foi 31.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAMV hoje?
Hoje Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF (BAMV) está avaliado em 31.72. O instrumento é negociado dentro de -0.16%, o fechamento de ontem foi 31.77, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAMV em tempo real.
As ações de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF pagam dividendos?
Atualmente Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF está avaliado em 31.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.67% e USD. Monitore os movimentos de BAMV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAMV?
Você pode comprar ações de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF (BAMV) pelo preço atual 31.72. Ordens geralmente são executadas perto de 31.72 ou 32.02, enquanto 3 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAMV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAMV?
Investir em Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF envolve considerar a faixa anual 27.29 - 33.26 e o preço atual 31.72. Muitos comparam -1.25% e 2.82% antes de enviar ordens em 31.72 ou 32.02. Estude as mudanças diárias de preço de BAMV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF?
O maior preço de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF (BAMV) no último ano foi 33.26. As ações oscilaram bastante dentro de 27.29 - 33.26, e a comparação com 31.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF?
O menor preço de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF (BAMV) no ano foi 27.29. A comparação com o preço atual 31.72 e 27.29 - 33.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAMV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAMV?
No passado Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.77 e 0.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.77
- Open
- 31.73
- Bid
- 31.72
- Ask
- 32.02
- Low
- 31.70
- High
- 31.73
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.16%
- Mudança mensal
- -1.25%
- Mudança de 6 meses
- 2.82%
- Mudança anual
- 0.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8