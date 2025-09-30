- Aperçu
BAMV: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF
Le taux de change de BAMV a changé de 0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.72 et à un maximum de 31.80.
Suivez la dynamique Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BAMV aujourd'hui ?
L'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF est cotée à 31.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.32%, a clôturé hier à 31.67 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de BAMV présente ces mises à jour.
L'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF verse-t-elle des dividendes ?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF est actuellement valorisé à 31.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BAMV.
Comment acheter des actions BAMV ?
Vous pouvez acheter des actions Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF au cours actuel de 31.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.77 ou de 32.07, le 11 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BAMV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BAMV ?
Investir dans Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.29 - 33.26 et le prix actuel 31.77. Beaucoup comparent -1.09% et 2.98% avant de passer des ordres à 31.77 ou 32.07. Consultez le graphique du cours de BAMV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF ?
Le cours le plus élevé de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF l'année dernière était 33.26. Au cours de 27.29 - 33.26, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF ?
Le cours le plus bas de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF (BAMV) sur l'année a été 27.29. Sa comparaison avec 31.77 et 27.29 - 33.26 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BAMV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BAMV a-t-elle été divisée ?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.67 et 0.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.67
- Ouverture
- 31.72
- Bid
- 31.77
- Ask
- 32.07
- Plus Bas
- 31.72
- Plus Haut
- 31.80
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 0.32%
- Changement Mensuel
- -1.09%
- Changement à 6 Mois
- 2.98%
- Changement Annuel
- 0.83%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8