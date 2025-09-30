- Übersicht
BAMV: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF
Der Wechselkurs von BAMV hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.70 bis zu einem Hoch von 31.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAMV heute?
Die Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF (BAMV) notiert heute bei 31.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.77 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von BAMV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAMV Dividenden?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF wird derzeit mit 31.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAMV zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAMV-Aktien?
Sie können Aktien von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF (BAMV) zum aktuellen Kurs von 31.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.92 oder 32.22 platziert, während 5 und 0.60% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAMV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAMV-Aktien?
Bei einer Investition in Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF müssen die jährliche Spanne 27.29 - 33.26 und der aktuelle Kurs 31.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.62% und 3.47%, bevor sie Orders zu 31.92 oder 32.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAMV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF?
Der höchste Kurs von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF (BAMV) im vergangenen Jahr lag bei 33.26. Innerhalb von 27.29 - 33.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF?
Der niedrigste Kurs von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF (BAMV) im Laufe des Jahres betrug 27.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.92 und der Spanne 27.29 - 33.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAMV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAMV statt?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.77 und 1.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.77
- Eröffnung
- 31.73
- Bid
- 31.92
- Ask
- 32.22
- Tief
- 31.70
- Hoch
- 31.92
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- -0.62%
- 6-Monatsänderung
- 3.47%
- Jahresänderung
- 1.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8