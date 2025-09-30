报价部分
BAMV: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF

31.70 USD 0.07 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BAMV汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点31.70和高点31.73进行交易。

关注Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BAMV股票今天的价格是多少？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF股票今天的定价为31.70。它在-0.22%范围内交易，昨天的收盘价为31.77，交易量达到2。BAMV的实时价格图表显示了这些更新。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF股票是否支付股息？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF目前的价值为31.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.60%和USD。实时查看图表以跟踪BAMV走势。

如何购买BAMV股票？

您可以以31.70的当前价格购买Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF股票。订单通常设置在31.70或32.00附近，而2和-0.09%显示市场活动。立即关注BAMV的实时图表更新。

如何投资BAMV股票？

投资Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF需要考虑年度范围27.29 - 33.26和当前价格31.70。许多人在以31.70或32.00下订单之前，会比较-1.31%和。实时查看BAMV价格图表，了解每日变化。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF的最高价格是33.26。在27.29 - 33.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF的绩效。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF股票的最低价格是多少？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF（BAMV）的最低价格为27.29。将其与当前的31.70和27.29 - 33.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAMV股票是什么时候拆分的？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.77和0.60%中可见。

日范围
31.70 31.73
年范围
27.29 33.26
前一天收盘价
31.77
开盘价
31.73
卖价
31.70
买价
32.00
最低价
31.70
最高价
31.73
交易量
2
日变化
-0.22%
月变化
-1.31%
6个月变化
2.76%
年变化
0.60%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8