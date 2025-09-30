クォートセクション
BAMV: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF

31.72 USD 0.05 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAMVの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり31.70の安値と31.73の高値で取引されました。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BAMV株の現在の価格は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの株価は本日31.72です。-0.16%内で取引され、前日の終値は31.77、取引量は3に達しました。BAMVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの株は配当を出しますか？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの現在の価格は31.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.67%やUSDにも注目します。BAMVの動きはライブチャートで確認できます。

BAMV株を買う方法は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの株は現在31.72で購入可能です。注文は通常31.72または32.02付近で行われ、3や-0.03%が市場の動きを示します。BAMVの最新情報はライブチャートで確認できます。

BAMV株に投資する方法は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFへの投資では、年間の値幅27.29 - 33.26と現在の31.72を考慮します。注文は多くの場合31.72や32.02で行われる前に、-1.25%や2.82%と比較されます。BAMVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの株の最高値は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの過去1年の最高値は33.26でした。27.29 - 33.26内で株価は大きく変動し、31.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの株の最低値は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF(BAMV)の年間最安値は27.29でした。現在の31.72や27.29 - 33.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAMVの動きはライブチャートで確認できます。

BAMVの株式分割はいつ行われましたか？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.77、0.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.70 31.73
1年のレンジ
27.29 33.26
以前の終値
31.77
始値
31.73
買値
31.72
買値
32.02
安値
31.70
高値
31.73
出来高
3
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
-1.25%
6ヶ月の変化
2.82%
1年の変化
0.67%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8