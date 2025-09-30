- 概要
BAMV: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF
BAMVの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり31.70の安値と31.73の高値で取引されました。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAMV株の現在の価格は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの株価は本日31.72です。-0.16%内で取引され、前日の終値は31.77、取引量は3に達しました。BAMVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの株は配当を出しますか？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの現在の価格は31.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.67%やUSDにも注目します。BAMVの動きはライブチャートで確認できます。
BAMV株を買う方法は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの株は現在31.72で購入可能です。注文は通常31.72または32.02付近で行われ、3や-0.03%が市場の動きを示します。BAMVの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAMV株に投資する方法は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFへの投資では、年間の値幅27.29 - 33.26と現在の31.72を考慮します。注文は多くの場合31.72や32.02で行われる前に、-1.25%や2.82%と比較されます。BAMVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの株の最高値は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの過去1年の最高値は33.26でした。27.29 - 33.26内で株価は大きく変動し、31.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFの株の最低値は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETF(BAMV)の年間最安値は27.29でした。現在の31.72や27.29 - 33.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAMVの動きはライブチャートで確認できます。
BAMVの株式分割はいつ行われましたか？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Value Stock ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.77、0.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 31.77
- 始値
- 31.73
- 買値
- 31.72
- 買値
- 32.02
- 安値
- 31.70
- 高値
- 31.73
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- -1.25%
- 6ヶ月の変化
- 2.82%
- 1年の変化
- 0.67%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8