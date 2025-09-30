- Visão do mercado
BAMD: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF
A taxa do BAMD para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.12 e o mais alto foi 31.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAMD hoje?
Hoje Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) está avaliado em 31.25. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 31.23, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAMD em tempo real.
As ações de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF pagam dividendos?
Atualmente Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF está avaliado em 31.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.99% e USD. Monitore os movimentos de BAMD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAMD?
Você pode comprar ações de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) pelo preço atual 31.25. Ordens geralmente são executadas perto de 31.25 ou 31.55, enquanto 7 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAMD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAMD?
Investir em Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF envolve considerar a faixa anual 28.19 - 34.89 e o preço atual 31.25. Muitos comparam 0.61% e -2.83% antes de enviar ordens em 31.25 ou 31.55. Estude as mudanças diárias de preço de BAMD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?
O maior preço de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) no último ano foi 34.89. As ações oscilaram bastante dentro de 28.19 - 34.89, e a comparação com 31.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?
O menor preço de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) no ano foi 28.19. A comparação com o preço atual 31.25 e 28.19 - 34.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAMD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAMD?
No passado Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.23 e -4.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.23
- Open
- 31.22
- Bid
- 31.25
- Ask
- 31.55
- Low
- 31.12
- High
- 31.25
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 0.61%
- Mudança de 6 meses
- -2.83%
- Mudança anual
- -4.99%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8