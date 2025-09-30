- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BAMD: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF
Il tasso di cambio BAMD ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.14 e ad un massimo di 31.22.
Segui le dinamiche di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAMD oggi?
Oggi le azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF sono prezzate a 31.14. Viene scambiato all'interno di -0.29%, la chiusura di ieri è stata 31.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAMD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF pagano dividendi?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF è attualmente valutato a 31.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAMD.
Come acquistare azioni BAMD?
Puoi acquistare azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF al prezzo attuale di 31.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.14 o 31.44, mentre 2 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAMD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAMD?
Investire in Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.19 - 34.89 e il prezzo attuale 31.14. Molti confrontano 0.26% e -3.17% prima di effettuare ordini su 31.14 o 31.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAMD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?
Il prezzo massimo di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF nell'ultimo anno è stato 34.89. All'interno di 28.19 - 34.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?
Il prezzo più basso di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) nel corso dell'anno è stato 28.19. Confrontandolo con gli attuali 31.14 e 28.19 - 34.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAMD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAMD?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.23 e -5.32%.
- Chiusura Precedente
- 31.23
- Apertura
- 31.22
- Bid
- 31.14
- Ask
- 31.44
- Minimo
- 31.14
- Massimo
- 31.22
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.29%
- Variazione Mensile
- 0.26%
- Variazione Semestrale
- -3.17%
- Variazione Annuale
- -5.32%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8