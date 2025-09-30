КотировкиРазделы
Валюты / BAMD
Назад в Рынок акций США

BAMD: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF

31.14 USD 0.09 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAMD за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.14, а максимальная — 31.22.

Следите за динамикой Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAMD сегодня?

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) сегодня оценивается на уровне 31.14. Инструмент торгуется в пределах -0.29%, вчерашнее закрытие составило 31.23, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAMD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF в настоящее время оценивается в 31.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.32% и USD. Отслеживайте движения BAMD на графике в реальном времени.

Как купить акции BAMD?

Вы можете купить акции Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) по текущей цене 31.14. Ордера обычно размещаются около 31.14 или 31.44, тогда как 2 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAMD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAMD?

Инвестирование в Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF предполагает учет годового диапазона 28.19 - 34.89 и текущей цены 31.14. Многие сравнивают 0.26% и -3.17% перед размещением ордеров на 31.14 или 31.44. Изучайте ежедневные изменения цены BAMD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?

Самая высокая цена Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) за последний год составила 34.89. Акции заметно колебались в пределах 28.19 - 34.89, сравнение с 31.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?

Самая низкая цена Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) за год составила 28.19. Сравнение с текущими 31.14 и 28.19 - 34.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAMD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAMD?

В прошлом Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.23 и -5.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.14 31.22
Годовой диапазон
28.19 34.89
Предыдущее закрытие
31.23
Open
31.22
Bid
31.14
Ask
31.44
Low
31.14
High
31.22
Объем
2
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
0.26%
6-месячное изменение
-3.17%
Годовое изменение
-5.32%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8