- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BAMD: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF
Курс BAMD за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.14, а максимальная — 31.22.
Следите за динамикой Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAMD сегодня?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) сегодня оценивается на уровне 31.14. Инструмент торгуется в пределах -0.29%, вчерашнее закрытие составило 31.23, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF в настоящее время оценивается в 31.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.32% и USD. Отслеживайте движения BAMD на графике в реальном времени.
Как купить акции BAMD?
Вы можете купить акции Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) по текущей цене 31.14. Ордера обычно размещаются около 31.14 или 31.44, тогда как 2 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAMD?
Инвестирование в Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF предполагает учет годового диапазона 28.19 - 34.89 и текущей цены 31.14. Многие сравнивают 0.26% и -3.17% перед размещением ордеров на 31.14 или 31.44. Изучайте ежедневные изменения цены BAMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?
Самая высокая цена Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) за последний год составила 34.89. Акции заметно колебались в пределах 28.19 - 34.89, сравнение с 31.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?
Самая низкая цена Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) за год составила 28.19. Сравнение с текущими 31.14 и 28.19 - 34.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAMD?
В прошлом Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.23 и -5.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.23
- Open
- 31.22
- Bid
- 31.14
- Ask
- 31.44
- Low
- 31.14
- High
- 31.22
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 0.26%
- 6-месячное изменение
- -3.17%
- Годовое изменение
- -5.32%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8