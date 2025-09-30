- 概要
BAMD: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF
BAMDの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり31.12の安値と31.15の高値で取引されました。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAMD株の現在の価格は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの株価は本日31.14です。-0.29%内で取引され、前日の終値は31.23、取引量は5に達しました。BAMDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの株は配当を出しますか？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの現在の価格は31.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.32%やUSDにも注目します。BAMDの動きはライブチャートで確認できます。
BAMD株を買う方法は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの株は現在31.14で購入可能です。注文は通常31.14または31.44付近で行われ、5や0.00%が市場の動きを示します。BAMDの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAMD株に投資する方法は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFへの投資では、年間の値幅28.19 - 34.89と現在の31.14を考慮します。注文は多くの場合31.14や31.44で行われる前に、0.26%や-3.17%と比較されます。BAMDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの株の最高値は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの過去1年の最高値は34.89でした。28.19 - 34.89内で株価は大きく変動し、31.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの株の最低値は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF(BAMD)の年間最安値は28.19でした。現在の31.14や28.19 - 34.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAMDの動きはライブチャートで確認できます。
BAMDの株式分割はいつ行われましたか？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.23、-5.32%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 31.23
- 始値
- 31.14
- 買値
- 31.14
- 買値
- 31.44
- 安値
- 31.12
- 高値
- 31.15
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.29%
- 1ヶ月の変化
- 0.26%
- 6ヶ月の変化
- -3.17%
- 1年の変化
- -5.32%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8