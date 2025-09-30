クォートセクション
通貨 / BAMD
BAMD: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF

31.14 USD 0.09 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAMDの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり31.12の安値と31.15の高値で取引されました。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BAMD株の現在の価格は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの株価は本日31.14です。-0.29%内で取引され、前日の終値は31.23、取引量は5に達しました。BAMDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの株は配当を出しますか？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの現在の価格は31.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.32%やUSDにも注目します。BAMDの動きはライブチャートで確認できます。

BAMD株を買う方法は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの株は現在31.14で購入可能です。注文は通常31.14または31.44付近で行われ、5や0.00%が市場の動きを示します。BAMDの最新情報はライブチャートで確認できます。

BAMD株に投資する方法は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFへの投資では、年間の値幅28.19 - 34.89と現在の31.14を考慮します。注文は多くの場合31.14や31.44で行われる前に、0.26%や-3.17%と比較されます。BAMDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの株の最高値は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの過去1年の最高値は34.89でした。28.19 - 34.89内で株価は大きく変動し、31.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFの株の最低値は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF(BAMD)の年間最安値は28.19でした。現在の31.14や28.19 - 34.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAMDの動きはライブチャートで確認できます。

BAMDの株式分割はいつ行われましたか？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.23、-5.32%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.12 31.15
1年のレンジ
28.19 34.89
以前の終値
31.23
始値
31.14
買値
31.14
買値
31.44
安値
31.12
高値
31.15
出来高
5
1日の変化
-0.29%
1ヶ月の変化
0.26%
6ヶ月の変化
-3.17%
1年の変化
-5.32%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8