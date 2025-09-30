- Übersicht
BAMD: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF
Der Wechselkurs von BAMD hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.12 bis zu einem Hoch von 31.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAMD heute?
Die Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) notiert heute bei 31.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.23 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von BAMD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAMD Dividenden?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF wird derzeit mit 31.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAMD zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAMD-Aktien?
Sie können Aktien von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) zum aktuellen Kurs von 31.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.25 oder 31.55 platziert, während 7 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAMD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAMD-Aktien?
Bei einer Investition in Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF müssen die jährliche Spanne 28.19 - 34.89 und der aktuelle Kurs 31.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.61% und -2.83%, bevor sie Orders zu 31.25 oder 31.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAMD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?
Der höchste Kurs von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) im vergangenen Jahr lag bei 34.89. Innerhalb von 28.19 - 34.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF?
Der niedrigste Kurs von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) im Laufe des Jahres betrug 28.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.25 und der Spanne 28.19 - 34.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAMD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAMD statt?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Dividend Stock ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.23 und -4.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.23
- Eröffnung
- 31.22
- Bid
- 31.25
- Ask
- 31.55
- Tief
- 31.12
- Hoch
- 31.25
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 0.61%
- 6-Monatsänderung
- -2.83%
- Jahresänderung
- -4.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8