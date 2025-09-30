- Visão do mercado
BAC-PP: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
A taxa do BAC-PP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.64 e o mais alto foi 17.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAC-PP hoje?
Hoje Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) está avaliado em 17.64. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 17.64, e o volume de negociação atingiu 161. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PP em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin está avaliado em 17.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.46% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAC-PP?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) pelo preço atual 17.64. Ordens geralmente são executadas perto de 17.64 ou 17.94, enquanto 161 e -0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAC-PP?
Investir em Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin envolve considerar a faixa anual 16.18 - 18.18 e o preço atual 17.64. Muitos comparam 2.56% e 6.46% antes de enviar ordens em 17.64 ou 17.94. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) no último ano foi 18.18. As ações oscilaram bastante dentro de 16.18 - 18.18, e a comparação com 17.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) no ano foi 16.18. A comparação com o preço atual 17.64 e 16.18 - 18.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PP?
No passado Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.64 e 6.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.64
- Open
- 17.70
- Bid
- 17.64
- Ask
- 17.94
- Low
- 17.64
- High
- 17.76
- Volume
- 161
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 2.56%
- Mudança de 6 meses
- 6.46%
- Mudança anual
- 6.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4