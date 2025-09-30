CotaçõesSeções
BAC-PP: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

17.64 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BAC-PP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.64 e o mais alto foi 17.76.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BAC-PP hoje?

Hoje Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) está avaliado em 17.64. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 17.64, e o volume de negociação atingiu 161. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PP em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin está avaliado em 17.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.46% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BAC-PP?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) pelo preço atual 17.64. Ordens geralmente são executadas perto de 17.64 ou 17.94, enquanto 161 e -0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BAC-PP?

Investir em Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin envolve considerar a faixa anual 16.18 - 18.18 e o preço atual 17.64. Muitos comparam 2.56% e 6.46% antes de enviar ordens em 17.64 ou 17.94. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) no último ano foi 18.18. As ações oscilaram bastante dentro de 16.18 - 18.18, e a comparação com 17.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) no ano foi 16.18. A comparação com o preço atual 17.64 e 16.18 - 18.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PP?

No passado Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.64 e 6.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.64 17.76
Faixa anual
16.18 18.18
Fechamento anterior
17.64
Open
17.70
Bid
17.64
Ask
17.94
Low
17.64
High
17.76
Volume
161
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
2.56%
Mudança de 6 meses
6.46%
Mudança anual
6.46%
