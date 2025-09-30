QuotazioniSezioni
BAC-PP
BAC-PP: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

17.64 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAC-PP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.64 e ad un massimo di 17.76.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAC-PP oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin sono prezzate a 17.64. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 17.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 161. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagano dividendi?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin è attualmente valutato a 17.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PP.

Come acquistare azioni BAC-PP?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin al prezzo attuale di 17.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.64 o 17.94, mentre 161 e -0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAC-PP?

Investire in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 16.18 - 18.18 e il prezzo attuale 17.64. Molti confrontano 2.56% e 6.46% prima di effettuare ordini su 17.64 o 17.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 18.18. All'interno di 16.18 - 18.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) nel corso dell'anno è stato 16.18. Confrontandolo con gli attuali 17.64 e 16.18 - 18.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PP?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.64 e 6.46%.

Intervallo Giornaliero
17.64 17.76
Intervallo Annuale
16.18 18.18
Chiusura Precedente
17.64
Apertura
17.70
Bid
17.64
Ask
17.94
Minimo
17.64
Massimo
17.76
Volume
161
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
2.56%
Variazione Semestrale
6.46%
Variazione Annuale
6.46%
