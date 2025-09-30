- Panoramica
BAC-PP: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Il tasso di cambio BAC-PP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.64 e ad un massimo di 17.76.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAC-PP oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin sono prezzate a 17.64. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 17.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 161. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagano dividendi?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin è attualmente valutato a 17.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PP.
Come acquistare azioni BAC-PP?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin al prezzo attuale di 17.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.64 o 17.94, mentre 161 e -0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAC-PP?
Investire in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 16.18 - 18.18 e il prezzo attuale 17.64. Molti confrontano 2.56% e 6.46% prima di effettuare ordini su 17.64 o 17.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 18.18. All'interno di 16.18 - 18.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) nel corso dell'anno è stato 16.18. Confrontandolo con gli attuali 17.64 e 16.18 - 18.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PP?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.64 e 6.46%.
- Chiusura Precedente
- 17.64
- Apertura
- 17.70
- Bid
- 17.64
- Ask
- 17.94
- Minimo
- 17.64
- Massimo
- 17.76
- Volume
- 161
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 2.56%
- Variazione Semestrale
- 6.46%
- Variazione Annuale
- 6.46%
