BAC-PP: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Курс BAC-PP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.64, а максимальная — 17.76.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAC-PP сегодня?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) сегодня оценивается на уровне 17.64. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 17.64, а торговый объем достиг 161. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin в настоящее время оценивается в 17.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.46% и USD. Отслеживайте движения BAC-PP на графике в реальном времени.
Как купить акции BAC-PP?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) по текущей цене 17.64. Ордера обычно размещаются около 17.64 или 17.94, тогда как 161 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAC-PP?
Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin предполагает учет годового диапазона 16.18 - 18.18 и текущей цены 17.64. Многие сравнивают 2.56% и 6.46% перед размещением ордеров на 17.64 или 17.94. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) за последний год составила 18.18. Акции заметно колебались в пределах 16.18 - 18.18, сравнение с 17.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) за год составила 16.18. Сравнение с текущими 17.64 и 16.18 - 18.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAC-PP?
В прошлом Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.64 и 6.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.64
- Open
- 17.70
- Bid
- 17.64
- Ask
- 17.94
- Low
- 17.64
- High
- 17.76
- Объем
- 161
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.56%
- 6-месячное изменение
- 6.46%
- Годовое изменение
- 6.46%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%