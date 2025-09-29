КотировкиРазделы
BAC-PP: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

17.64 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC-PP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.64, а максимальная — 17.76.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAC-PP сегодня?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) сегодня оценивается на уровне 17.64. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 17.64, а торговый объем достиг 161.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin в настоящее время оценивается в 17.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.46% и USD.

Как купить акции BAC-PP?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) по текущей цене 17.64. Ордера обычно размещаются около 17.64 или 17.94, тогда как 161 и -0.34% показывают активность рынка.

Как инвестировать в акции BAC-PP?

Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin предполагает учет годового диапазона 16.18 - 18.18 и текущей цены 17.64. Многие сравнивают 2.56% и 6.46% перед размещением ордеров на 17.64 или 17.94.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) за последний год составила 18.18. Акции заметно колебались в пределах 16.18 - 18.18, сравнение с 17.64 помогает выявить уровни сопротивления.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) за год составила 16.18. Сравнение с текущими 17.64 и 16.18 - 18.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа.

Когда произошло дробление акций BAC-PP?

В прошлом Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin проходил через дробление акций.

Дневной диапазон
17.64 17.76
Годовой диапазон
16.18 18.18
Предыдущее закрытие
17.64
Open
17.70
Bid
17.64
Ask
17.94
Low
17.64
High
17.76
Объем
161
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.56%
6-месячное изменение
6.46%
Годовое изменение
6.46%
