BAC-PP: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

17.64 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAC-PP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.64 bis zu einem Hoch von 17.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BAC-PP heute?

Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) notiert heute bei 17.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.64 und das Handelsvolumen erreichte 161. Das Live-Chart von BAC-PP zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BAC-PP Dividenden?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin wird derzeit mit 17.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PP zu verfolgen.

Wie kaufe ich BAC-PP-Aktien?

Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) zum aktuellen Kurs von 17.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.64 oder 17.94 platziert, während 161 und -0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PP auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BAC-PP-Aktien?

Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin müssen die jährliche Spanne 16.18 - 18.18 und der aktuelle Kurs 17.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.56% und 6.46%, bevor sie Orders zu 17.64 oder 17.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PP.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) im vergangenen Jahr lag bei 18.18. Innerhalb von 16.18 - 18.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) im Laufe des Jahres betrug 16.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.64 und der Spanne 16.18 - 18.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BAC-PP statt?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.64 und 6.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.64 17.76
Jahresspanne
16.18 18.18
Vorheriger Schlusskurs
17.64
Eröffnung
17.70
Bid
17.64
Ask
17.94
Tief
17.64
Hoch
17.76
Volumen
161
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
2.56%
6-Monatsänderung
6.46%
Jahresänderung
6.46%
