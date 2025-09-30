- Übersicht
BAC-PP: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Der Wechselkurs von BAC-PP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.64 bis zu einem Hoch von 17.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAC-PP heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) notiert heute bei 17.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.64 und das Handelsvolumen erreichte 161. Das Live-Chart von BAC-PP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAC-PP Dividenden?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin wird derzeit mit 17.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAC-PP-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PP) zum aktuellen Kurs von 17.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.64 oder 17.94 platziert, während 161 und -0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAC-PP-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin müssen die jährliche Spanne 16.18 - 18.18 und der aktuelle Kurs 17.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.56% und 6.46%, bevor sie Orders zu 17.64 oder 17.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) im vergangenen Jahr lag bei 18.18. Innerhalb von 16.18 - 18.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PP) im Laufe des Jahres betrug 16.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.64 und der Spanne 16.18 - 18.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAC-PP statt?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.64 und 6.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.64
- Eröffnung
- 17.70
- Bid
- 17.64
- Ask
- 17.94
- Tief
- 17.64
- Hoch
- 17.76
- Volumen
- 161
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.56%
- 6-Monatsänderung
- 6.46%
- Jahresänderung
- 6.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4