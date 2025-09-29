- 概要
BAC-PP: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
BAC-PPの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり17.64の安値と17.76の高値で取引されました。
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAC-PP株の現在の価格は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株価は本日17.64です。0.00%内で取引され、前日の終値は17.64、取引量は161に達しました。BAC-PPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は配当を出しますか？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの現在の価格は17.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.46%やUSDにも注目します。BAC-PPの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PP株を買う方法は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は現在17.64で購入可能です。注文は通常17.64または17.94付近で行われ、161や-0.34%が市場の動きを示します。BAC-PPの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAC-PP株に投資する方法は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinへの投資では、年間の値幅16.18 - 18.18と現在の17.64を考慮します。注文は多くの場合17.64や17.94で行われる前に、2.56%や6.46%と比較されます。BAC-PPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？
BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は18.18でした。16.18 - 18.18内で株価は大きく変動し、17.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？
BANK OF AMERICA CORP(BAC-PP)の年間最安値は16.18でした。現在の17.64や16.18 - 18.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PPの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PPの株式分割はいつ行われましたか？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.64、6.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.64
- 始値
- 17.70
- 買値
- 17.64
- 買値
- 17.94
- 安値
- 17.64
- 高値
- 17.76
- 出来高
- 161
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.56%
- 6ヶ月の変化
- 6.46%
- 1年の変化
- 6.46%
