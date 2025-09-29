クォートセクション
通貨 / BAC-PP
株に戻る

BAC-PP: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

17.64 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAC-PPの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり17.64の安値と17.76の高値で取引されました。

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BAC-PP株の現在の価格は？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株価は本日17.64です。0.00%内で取引され、前日の終値は17.64、取引量は161に達しました。BAC-PPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は配当を出しますか？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの現在の価格は17.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.46%やUSDにも注目します。BAC-PPの動きはライブチャートで確認できます。

BAC-PP株を買う方法は？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は現在17.64で購入可能です。注文は通常17.64または17.94付近で行われ、161や-0.34%が市場の動きを示します。BAC-PPの最新情報はライブチャートで確認できます。

BAC-PP株に投資する方法は？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinへの投資では、年間の値幅16.18 - 18.18と現在の17.64を考慮します。注文は多くの場合17.64や17.94で行われる前に、2.56%や6.46%と比較されます。BAC-PPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？

BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は18.18でした。16.18 - 18.18内で株価は大きく変動し、17.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？

BANK OF AMERICA CORP(BAC-PP)の年間最安値は16.18でした。現在の17.64や16.18 - 18.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PPの動きはライブチャートで確認できます。

BAC-PPの株式分割はいつ行われましたか？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.64、6.46%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.64 17.76
1年のレンジ
16.18 18.18
以前の終値
17.64
始値
17.70
買値
17.64
買値
17.94
安値
17.64
高値
17.76
出来高
161
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
2.56%
6ヶ月の変化
6.46%
1年の変化
6.46%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待