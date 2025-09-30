CotaçõesSeções
Moedas / BAC-PK
BAC-PK: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

25.13 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BAC-PK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.05 e o mais alto foi 25.17.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BAC-PK hoje?

Hoje Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) está avaliado em 25.13. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 25.13, e o volume de negociação atingiu 68. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PK em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin está avaliado em 25.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.15% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BAC-PK?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) pelo preço atual 25.13. Ordens geralmente são executadas perto de 25.13 ou 25.43, enquanto 68 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BAC-PK?

Investir em Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin envolve considerar a faixa anual 23.35 - 25.37 e o preço atual 25.13. Muitos comparam 0.92% e 5.15% antes de enviar ordens em 25.13 ou 25.43. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) no último ano foi 25.37. As ações oscilaram bastante dentro de 23.35 - 25.37, e a comparação com 25.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) no ano foi 23.35. A comparação com o preço atual 25.13 e 23.35 - 25.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PK?

No passado Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.13 e 5.15% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.05 25.17
Faixa anual
23.35 25.37
Fechamento anterior
25.13
Open
25.12
Bid
25.13
Ask
25.43
Low
25.05
High
25.17
Volume
68
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.92%
Mudança de 6 meses
5.15%
Mudança anual
5.15%
