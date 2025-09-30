- Visão do mercado
BAC-PK: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
A taxa do BAC-PK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.05 e o mais alto foi 25.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAC-PK hoje?
Hoje Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) está avaliado em 25.13. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 25.13, e o volume de negociação atingiu 68. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PK em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin está avaliado em 25.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.15% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAC-PK?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) pelo preço atual 25.13. Ordens geralmente são executadas perto de 25.13 ou 25.43, enquanto 68 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAC-PK?
Investir em Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin envolve considerar a faixa anual 23.35 - 25.37 e o preço atual 25.13. Muitos comparam 0.92% e 5.15% antes de enviar ordens em 25.13 ou 25.43. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) no último ano foi 25.37. As ações oscilaram bastante dentro de 23.35 - 25.37, e a comparação com 25.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) no ano foi 23.35. A comparação com o preço atual 25.13 e 23.35 - 25.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PK?
No passado Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.13 e 5.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.13
- Open
- 25.12
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Low
- 25.05
- High
- 25.17
- Volume
- 68
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.92%
- Mudança de 6 meses
- 5.15%
- Mudança anual
- 5.15%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4