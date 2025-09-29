- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BAC-PK: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Курс BAC-PK за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.05, а максимальная — 25.17.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAC-PK сегодня?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) сегодня оценивается на уровне 25.10. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.13, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin в настоящее время оценивается в 25.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.02% и USD. Отслеживайте движения BAC-PK на графике в реальном времени.
Как купить акции BAC-PK?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) по текущей цене 25.10. Ордера обычно размещаются около 25.10 или 25.40, тогда как 53 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAC-PK?
Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin предполагает учет годового диапазона 23.35 - 25.37 и текущей цены 25.10. Многие сравнивают 0.80% и 5.02% перед размещением ордеров на 25.10 или 25.40. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) за последний год составила 25.37. Акции заметно колебались в пределах 23.35 - 25.37, сравнение с 25.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) за год составила 23.35. Сравнение с текущими 25.10 и 23.35 - 25.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAC-PK?
В прошлом Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.13 и 5.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.13
- Open
- 25.12
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Low
- 25.05
- High
- 25.17
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 5.02%
- Годовое изменение
- 5.02%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%