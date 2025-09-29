КотировкиРазделы
Валюты / BAC-PK
Назад в Рынок акций США

BAC-PK: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

25.10 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC-PK за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.05, а максимальная — 25.17.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAC-PK сегодня?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) сегодня оценивается на уровне 25.10. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.13, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin в настоящее время оценивается в 25.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.02% и USD. Отслеживайте движения BAC-PK на графике в реальном времени.

Как купить акции BAC-PK?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) по текущей цене 25.10. Ордера обычно размещаются около 25.10 или 25.40, тогда как 53 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAC-PK?

Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin предполагает учет годового диапазона 23.35 - 25.37 и текущей цены 25.10. Многие сравнивают 0.80% и 5.02% перед размещением ордеров на 25.10 или 25.40. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) за последний год составила 25.37. Акции заметно колебались в пределах 23.35 - 25.37, сравнение с 25.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) за год составила 23.35. Сравнение с текущими 25.10 и 23.35 - 25.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAC-PK?

В прошлом Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.13 и 5.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.05 25.17
Годовой диапазон
23.35 25.37
Предыдущее закрытие
25.13
Open
25.12
Bid
25.10
Ask
25.40
Low
25.05
High
25.17
Объем
53
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
5.02%
Годовое изменение
5.02%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.