クォートセクション
通貨 / BAC-PK
株に戻る

BAC-PK: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

25.13 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAC-PKの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.05の安値と25.17の高値で取引されました。

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BAC-PK株の現在の価格は？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株価は本日25.13です。0.00%内で取引され、前日の終値は25.13、取引量は68に達しました。BAC-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は配当を出しますか？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの現在の価格は25.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.15%やUSDにも注目します。BAC-PKの動きはライブチャートで確認できます。

BAC-PK株を買う方法は？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は現在25.13で購入可能です。注文は通常25.13または25.43付近で行われ、68や0.04%が市場の動きを示します。BAC-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。

BAC-PK株に投資する方法は？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinへの投資では、年間の値幅23.35 - 25.37と現在の25.13を考慮します。注文は多くの場合25.13や25.43で行われる前に、0.92%や5.15%と比較されます。BAC-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？

BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は25.37でした。23.35 - 25.37内で株価は大きく変動し、25.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？

BANK OF AMERICA CORP(BAC-PK)の年間最安値は23.35でした。現在の25.13や23.35 - 25.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PKの動きはライブチャートで確認できます。

BAC-PKの株式分割はいつ行われましたか？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.13、5.15%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.05 25.17
1年のレンジ
23.35 25.37
以前の終値
25.13
始値
25.12
買値
25.13
買値
25.43
安値
25.05
高値
25.17
出来高
68
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.92%
6ヶ月の変化
5.15%
1年の変化
5.15%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待