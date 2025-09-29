- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BAC-PK: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
BAC-PKの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.05の安値と25.17の高値で取引されました。
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BAC-PK株の現在の価格は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株価は本日25.13です。0.00%内で取引され、前日の終値は25.13、取引量は68に達しました。BAC-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は配当を出しますか？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの現在の価格は25.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.15%やUSDにも注目します。BAC-PKの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PK株を買う方法は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は現在25.13で購入可能です。注文は通常25.13または25.43付近で行われ、68や0.04%が市場の動きを示します。BAC-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAC-PK株に投資する方法は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinへの投資では、年間の値幅23.35 - 25.37と現在の25.13を考慮します。注文は多くの場合25.13や25.43で行われる前に、0.92%や5.15%と比較されます。BAC-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？
BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は25.37でした。23.35 - 25.37内で株価は大きく変動し、25.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？
BANK OF AMERICA CORP(BAC-PK)の年間最安値は23.35でした。現在の25.13や23.35 - 25.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PKの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PKの株式分割はいつ行われましたか？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.13、5.15%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.13
- 始値
- 25.12
- 買値
- 25.13
- 買値
- 25.43
- 安値
- 25.05
- 高値
- 25.17
- 出来高
- 68
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.92%
- 6ヶ月の変化
- 5.15%
- 1年の変化
- 5.15%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前