KurseKategorien
Währungen / BAC-PK
Zurück zum Aktien

BAC-PK: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

25.13 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAC-PK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.05 bis zu einem Hoch von 25.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BAC-PK heute?

Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) notiert heute bei 25.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.13 und das Handelsvolumen erreichte 68. Das Live-Chart von BAC-PK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BAC-PK Dividenden?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin wird derzeit mit 25.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PK zu verfolgen.

Wie kaufe ich BAC-PK-Aktien?

Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) zum aktuellen Kurs von 25.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.13 oder 25.43 platziert, während 68 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BAC-PK-Aktien?

Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin müssen die jährliche Spanne 23.35 - 25.37 und der aktuelle Kurs 25.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.92% und 5.15%, bevor sie Orders zu 25.13 oder 25.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) im vergangenen Jahr lag bei 25.37. Innerhalb von 23.35 - 25.37 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) im Laufe des Jahres betrug 23.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.13 und der Spanne 23.35 - 25.37 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BAC-PK statt?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.13 und 5.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.05 25.17
Jahresspanne
23.35 25.37
Vorheriger Schlusskurs
25.13
Eröffnung
25.12
Bid
25.13
Ask
25.43
Tief
25.05
Hoch
25.17
Volumen
68
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.92%
6-Monatsänderung
5.15%
Jahresänderung
5.15%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4