BAC-PK: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Der Wechselkurs von BAC-PK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.05 bis zu einem Hoch von 25.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAC-PK heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) notiert heute bei 25.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.13 und das Handelsvolumen erreichte 68. Das Live-Chart von BAC-PK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAC-PK Dividenden?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin wird derzeit mit 25.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PK zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAC-PK-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PK) zum aktuellen Kurs von 25.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.13 oder 25.43 platziert, während 68 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAC-PK-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin müssen die jährliche Spanne 23.35 - 25.37 und der aktuelle Kurs 25.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.92% und 5.15%, bevor sie Orders zu 25.13 oder 25.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) im vergangenen Jahr lag bei 25.37. Innerhalb von 23.35 - 25.37 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PK) im Laufe des Jahres betrug 23.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.13 und der Spanne 23.35 - 25.37 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAC-PK statt?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.13 und 5.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.13
- Eröffnung
- 25.12
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Tief
- 25.05
- Hoch
- 25.17
- Volumen
- 68
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.92%
- 6-Monatsänderung
- 5.15%
- Jahresänderung
- 5.15%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4